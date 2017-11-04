Пензенское информационное агентство|18+|Суббота|4 ноя 2017|18:35
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
-1oC
+1oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-2oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  68.08  |  $  58.43
 

Общество | День народного единства отметили около 6 тысяч пензенцев

04.11.2017|15:28
Печать

В День народного единства пензенцы стали собираться на улице Московской задолго до начала официальных торжеств. Люди делали фото на память с шарами, плакатами. Около шести тысяч человек пришли на митинг в честь государственного праздника.

«Сила в коллективе! И вот он коллектив, вот оно единство. Вот мы все здесь!» - высказался один из пензенцев.

Кто-то старался выделиться из пестрой колонны вокальными способностями, кто-то - оригинальными атрибутами, например букетом крупных бумажных астр.

«В администрации Первомайского района делали. Сидели и крутили после работы», - рассказал о бумажном украшении горожанин.

Но все же главными цветами в этот день были белый, голубой и красный - цвета российского триколора.

«Процветания нашей Родине, нашей державе! Чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы помогали друг другу и чтобы наш Пензенский регион успешно развивался», - пожелал губернатор Иван Белозерцев.

«Сегодня так важно сохранить уважение к культуре людей разной веры, разных убеждений, говорящих на разных языках, но живущих в одной большой великой стране», - отметила учитель мокшанской школы № 1 Анна Макарова.

И уже по традиции после митинга пришедших на праздник угостили горячим чаем и гречневой кашей. Правда, пластиковые тарелки быстро закончились, но повара не растерялись и стали фасовать угощение в пакеты.

«На 100 человек готовили, а тут сколько прошло? Все же голодные», - пояснила повар.

Пензенцы с удовольствием ели кашу, приготовленную в едином котле.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!