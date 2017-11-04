04.11.2017 | 15:28

В День народного единства пензенцы стали собираться на улице Московской задолго до начала официальных торжеств. Люди делали фото на память с шарами, плакатами. Около шести тысяч человек пришли на митинг в честь государственного праздника.

«Сила в коллективе! И вот он коллектив, вот оно единство. Вот мы все здесь!» - высказался один из пензенцев.

Кто-то старался выделиться из пестрой колонны вокальными способностями, кто-то - оригинальными атрибутами, например букетом крупных бумажных астр.

«В администрации Первомайского района делали. Сидели и крутили после работы», - рассказал о бумажном украшении горожанин.

Но все же главными цветами в этот день были белый, голубой и красный - цвета российского триколора.

«Процветания нашей Родине, нашей державе! Чтобы мы поддерживали друг друга, чтобы мы помогали друг другу и чтобы наш Пензенский регион успешно развивался», - пожелал губернатор Иван Белозерцев.

«Сегодня так важно сохранить уважение к культуре людей разной веры, разных убеждений, говорящих на разных языках, но живущих в одной большой великой стране», - отметила учитель мокшанской школы № 1 Анна Макарова.

И уже по традиции после митинга пришедших на праздник угостили горячим чаем и гречневой кашей. Правда, пластиковые тарелки быстро закончились, но повара не растерялись и стали фасовать угощение в пакеты.

«На 100 человек готовили, а тут сколько прошло? Все же голодные», - пояснила повар.

Пензенцы с удовольствием ели кашу, приготовленную в едином котле.