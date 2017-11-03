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Общество | В течение 10 дней пензенцы смогут поклониться православной святыне

03.11.2017|17:54
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В Пензу впервые будут доставлены уникальные православные реликвии. 5 ноября в город прибудет ковчег с мощами новомучеников и исповедников Церкви Русской.

«Первые два дня он будет находиться в Троицком соборе Троицкого женского монастыря, и верующие смогут прийти и помолиться перед ковчегом с этими святыми мощами», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Его создали по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по решению Священного Синода специально к 100-летию начала эпохи гонения на Русскую Православную Церковь. В ковчеге собраны частицы всех обретенных к настоящему моменту мощей святых мучеников и исповедников: иерархов, священников и мирян, пострадавших за Христа в годы богоборчества.

«Еще много тех людей, которых мы бы желали причислить к лику новомучеников. В частности, в нашей епархии у нас есть архиепископ Филипп, епископ Ираклий, они были расстреляны в 1937 и 1938 годах. Но, к сожалению, мы не можем их канонизировать, потому что ряд дел их еще засекречен», - добавил владыка.

В Пензе святыня пробудет до 15 ноября, а затем ее перевезут в Сердобскую и Кузнецкую епархии.

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Гость|03.11.2017 18:48|

penzainform.ru писал(a):

Еще много тех людей, которых мы бы желали причислить к лику новомучеников.

145 миллионов?

Гость|03.11.2017 19:13|

Гость писал(a):

Хватит глумится, скоты.
Верующие это человеки, а остальные СКОТЫ.

Гость|03.11.2017 19:20|

Гость писал(a):

Хватит глумится, скоты. Верующие же не заходят на ваши свинские атеистические форумы. Агрессия от вас идет.
Поэтому и оскорбление чувств верующих нам не пришьют)))и ты бы шел отсюда подальше...

Гость|03.11.2017 19:29|

Гость писал(a):

Верующие это человеки, а остальные СКОТЫ
Ну животные. По другому вас не назовешь, вы же от макаки произошли.

Гость|03.11.2017 19:34|

Верующие верующим рознь . Веровать в Бога , а поклонятся чьим - то останкам ( мощам ) - верх богохульства поповского .

Гость|03.11.2017 19:34|

Гость писал(a):

Ну животные. По другому вас не назовешь, вы же от макаки произошли.

Почему так мяконько: начальник ваш сказал: а, кто такие славяне? люди второго сорта почти что звери.

Гость|03.11.2017 19:38|

Гость писал(a):

поклонятся чьим - то останкам ( мощам ) - верх богохульства поповского .

Оанее их именные возили, теперь в навал и россыпью.

Гость|03.11.2017 19:39|

Вчерась проходил мимо скелета павшей коровы, остановился, пал ниц, просил молока. Пришел домой на столе банка трехлитровая с молоком.

Гость|03.11.2017 19:43|

А я в течение 10 дней не смогу. Можно в течение ста лет? А лучше через... лет 500...

Гость|03.11.2017 19:43|

penzainform.ru писал(a):

потому что ряд дел их еще засекречен
вот она неизвестность. А чо она засекречена, ждут когда причастных к растрелу судья и исполнители уйдут на тот свет.Интересно явно те люди живы вот мне интересно как они оправдывают свой поступок беспредела?

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