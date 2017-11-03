03.11.2017 | 17:54

В Пензу впервые будут доставлены уникальные православные реликвии. 5 ноября в город прибудет ковчег с мощами новомучеников и исповедников Церкви Русской.

«Первые два дня он будет находиться в Троицком соборе Троицкого женского монастыря, и верующие смогут прийти и помолиться перед ковчегом с этими святыми мощами», - рассказал митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Его создали по благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла, а также по решению Священного Синода специально к 100-летию начала эпохи гонения на Русскую Православную Церковь. В ковчеге собраны частицы всех обретенных к настоящему моменту мощей святых мучеников и исповедников: иерархов, священников и мирян, пострадавших за Христа в годы богоборчества.

«Еще много тех людей, которых мы бы желали причислить к лику новомучеников. В частности, в нашей епархии у нас есть архиепископ Филипп, епископ Ираклий, они были расстреляны в 1937 и 1938 годах. Но, к сожалению, мы не можем их канонизировать, потому что ряд дел их еще засекречен», - добавил владыка.

В Пензе святыня пробудет до 15 ноября, а затем ее перевезут в Сердобскую и Кузнецкую епархии.