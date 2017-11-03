03.11.2017 | 12:47

За 9 месяцев 2017 года в Пензенской области было выявлено 392 новых случая ВИЧ-инфекции, из них 315 - среди постоянного населения. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

Наибольший рост заболеваемости произошел в Кузнецке и Кузнецком районе – на 78,0%, Пензенском районе – на 78,9%, Шемышейском, Камешкирском, Никольском – на 200%, Бековском и Лунинском – на 400%.

В Пензе заболеваемость снизилась на 8,6%, но все равно существенно превышает среднеобластной показатель, составляя 31,5 на 100 тысяч населения.

«За 9 месяцев 2017 года зарегистрировано 3 случая заболевания детей с вертикальным путем инфицирования в г. Пензе. Также впервые выявлен диагноз «ВИЧ-инфекция» у девочки 3 лет; путь заражения при этом установить не удалось (Спасский район)», - сообщили в управлении.

Кроме того, диагностировали ВИЧ у подростка в Кузнецком районе (половой путь передачи).

За 9 месяцев умерло 96 человек с ВИЧ-инфекцией, в том числе вследствие нее - 52. Оба этих показателя превышают данные за 9 месяцев 2015 и 2016 годов.

«Общее количество инфицированных, проживающих в области, с учетом умерших, выбывших и прибывших в область с установленным диагнозом составляет порядка 3,1 тысячи человек», - уточнили в Роспотребнадзоре.

В 2017 году 58 ВИЧ-инфицированных женщин завершили беременность родами, на свет появились 57 живых детей. При этом 52 пары мать-ребенок получили трехэтапную химиопрофилактику, одной женщине химиопрофилактику провели только в родах, двум – только во время беременности. Еще двум матерям она не проводилась вообще.