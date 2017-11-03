03.11.2017 | 15:10

В Пензе заморожена реконструкция «Ландыша» - одного из старейших кафе города, известного нескольким поколениям его жителей. Такое решение принял Пензенский арбитражный суд.

Администрация города обратилась в него с иском об обязании индивидуального предпринимателя привести самовольно реконструированное кафе на улице Лермонтова, 36а, в первоначальное состояние.

Суд частично удовлетворил иск. Служители Фемиды запретили владельцу «Ландыша» эксплуатировать кафе и вести строительство на земельном участке, где оно расположено.

Кроме того, региональному управлению Росреестра определением суда запрещено совершать регистрационные действия в отношении кафе. То есть объект нельзя ни продать, ни подарить.

«Лист немедленного исполнения поступил в Первомайский районный отдел судебных приставов. Сотрудники немедленно выехали на место и исполнили судебное решение - опечатали имеющиеся ограждения, проникнуть за которые теперь можно только в присутствии судебного пристава», - пояснили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.