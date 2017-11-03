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Общество | В Пензе запрещены строительство и эксплуатация кафе «Ландыш»

03.11.2017|15:10
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В Пензе заморожена реконструкция «Ландыша» - одного из старейших кафе города, известного нескольким поколениям его жителей. Такое решение принял Пензенский арбитражный суд.

Администрация города обратилась в него с иском об обязании индивидуального предпринимателя привести самовольно реконструированное кафе на улице Лермонтова, 36а, в первоначальное состояние.

Суд частично удовлетворил иск. Служители Фемиды запретили владельцу «Ландыша» эксплуатировать кафе и вести строительство на земельном участке, где оно расположено.

Кроме того, региональному управлению Росреестра определением суда запрещено совершать регистрационные действия в отношении кафе. То есть объект нельзя ни продать, ни подарить.

«Лист немедленного исполнения поступил в Первомайский районный отдел судебных приставов. Сотрудники немедленно выехали на место и исполнили судебное решение - опечатали имеющиеся ограждения, проникнуть за которые теперь можно только в присутствии судебного пристава», - пояснили в пресс-службе Управления ФССП по Пензенской области.

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Гость|03.11.2017 16:01|

Кое кто знает маленькую тайну .

Гость|03.11.2017 16:12|

А то, что жрецы строят все подряд без всяких проектов-это как?

Гость|03.11.2017 16:26|

Плохо без Ландыша...оно там всегда было. А где до этого служители Фемиды были? ??

Гость|03.11.2017 16:38|

Какое кафе?там последние годы одна алкашня тусовалась и гостиница-бардель,там же!!!

Гость|03.11.2017 16:47|

А как же про Иванов, не помнящих родства, ведь это ИСТОРИЧЕСКОЕ место для пензенцев, или принимают решение понаехавшие как и с окружающим "Ландыш" зелёным лесом?

Имя: Гость
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