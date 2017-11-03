03.11.2017 | 13:22

В четверг, 9 ноября, в 14:00 в конференц-зале областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко состоится занятие для пензенцев, страдающих псориатическим полиартритом.

Псориатический полиартрит - одна из форм артрита, которая развивается у людей, страдающих псориазом. Оба заболевания возникают, когда иммунная система, в норме защищающая организм от бактерий и вирусов, ошибочно начинает атаковать здоровые клетки и ткани. К основным признакам псориатического полиартрита относятся боль в суставах, скованность и припухлость. Поражаются любые суставы, включая мелкие суставы кистей, а также позвоночник.

В Пензенской области за 2016 год зарегистрировано свыше 200 больных с данной патологией. Вновь выявляется порядка 80 человек ежегодно. У многих из них после медикаментозного и реабилитационного лечения наблюдаются значительные улучшения.

«В «школе для пациентов» ведущие московские специалисты поделятся знаниями о новых медикаментозных технологиях и том, какой образ жизни и лечебно-физкультурные мероприятия приемлемы для больных псориатическим полиартритом. На занятие приглашаются все пензенцы, страдающие данным заболеванием», - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.