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Общество | В Пензе пройдет занятие для больных псориатическим полиартритом

03.11.2017|13:22
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В четверг, 9 ноября, в 14:00 в конференц-зале областной клинической больницы им. Н. Н. Бурденко состоится занятие для пензенцев, страдающих псориатическим полиартритом.

Псориатический полиартрит - одна из форм артрита, которая развивается у людей, страдающих псориазом. Оба заболевания возникают, когда иммунная система, в норме защищающая организм от бактерий и вирусов, ошибочно начинает атаковать здоровые клетки и ткани. К основным признакам псориатического полиартрита относятся боль в суставах, скованность и припухлость. Поражаются любые суставы, включая мелкие суставы кистей, а также позвоночник.

В Пензенской области за 2016 год зарегистрировано свыше 200 больных с данной патологией. Вновь выявляется порядка 80 человек ежегодно. У многих из них после медикаментозного и реабилитационного лечения наблюдаются значительные улучшения.

«В «школе для пациентов» ведущие московские специалисты поделятся знаниями о новых медикаментозных технологиях и том, какой образ жизни и лечебно-физкультурные мероприятия приемлемы для больных псориатическим полиартритом. На занятие приглашаются все пензенцы, страдающие данным заболеванием», - сообщает пресс-служба регионального министерства здравоохранения.

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Гость|03.11.2017 14:27|

penzainform.ru писал(a):

К основным признакам псориатического полиартрита относятся боль в суставах, скованность и припухлость. Поражаются любые суставы, включая мелкие суставы кистей, а также позвоночник.
Куда приглашаете? Нет, уж лучше Вы к нам...

А если серьёзно, то такие встречи нужно проводить, но онлайн...

У нас и Wi-Fi бесплатный есть....(не удержался...)

Гость|03.11.2017 14:33|

А может тех из них кто безработный сразу отправить на Васильевку, т.к. там недобор по инвалидам.

Гость|03.11.2017 15:10|

Передаётся воздушно-капельным путём!

Раньше говорили,что псориаз не заразен.

Я работал с одним больным и теперь у меня тоже самое заболевание.

Гость|03.11.2017 15:13|

"Врачи" сами ничего не знают об этом заболевании и о других тоже.

Заполонили медицину двоечники и барыги!

Рыночные отношения!

Всё на продажу!

Имя: Гость
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