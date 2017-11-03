03.11.2017 | 16:48

В четверг, 2 ноября, на тропе здоровья в Городе Спутнике состоялась акция «Посади дерево!». В ней приняли участие ребята из школы имени Лермонтова и жители микрорайона.

Питомник компании «Термодом» предоставил активистам саженцы: липы, форзиции, пузыреплодник, боярышник, спирею - и инвентарь. Впрочем, участники пришли не с пустыми руками. Они принесли лопаты, а еще, что тоже важно, запас хорошего настроения, которого хватило на всех.

«Солнышко нам улыбается, мы довольны. Спасибо организаторам!» - подчеркнула жительница Спутника Елена Ковалева.

«Все ученики очень рады. Через несколько лет мы сможем прийти сюда и почувствовать гордость за то, что эту красоту создали мы», - добавила ученица школы им. Лермонтова Екатерина Михеева.

Некоторые жители Спутника приходили со своими детьми, которые тоже с удовольствием участвовали в акции.

«Нам здесь нравится. Мы приехали в Город Спутник из Приморского края. Увидели его и захотели здесь жить. И сегодня решили посадить свое первое дерево на этой земле. Теперь мой ребенок будет приходить и ухаживать за ним», - поделилась жительница микрорайона Марина Лидяева.

Через несколько часов акция закончилась. Вдоль дороги появились новые саженцы, которые весной зазеленеют, а потом превратятся в большие деревья и пышные кустарники.

И еще много лет эти растения будут радовать жителей и гостей Спутника, напоминая о том, что в микрорайоне живут люди, которые любят свою малую родину и заботятся о ней.

Стоит отметить, что подобные акции проходят в Спутнике регулярно. Компания «Термодом» намерена сделать и так очень красивый и экологически чистый микрорайон еще более зеленым, чтобы каждый житель мог наслаждаться чистым воздухом, пением птиц в ветвях деревьев и радоваться жизни.