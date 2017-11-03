03.11.2017 | 14:52

В Доме молодежи собрались те, кто хочет понять, насколько хорошо они знают историю, обычаи и культуру народов, населяющих Россию. Проверить свои знания по этнографии пришли и студенты, и горожане зрелого возраста.

На этом своеобразном экзамене мобильные телефоны и планшеты не запрещены, а ответы можно запросто списать и у соседей. Однако участники «Большого этнографического диктанта» не стали пользоваться подсказками, ведь испытание все проходили добровольно.

«Есть просто люди любознательные, которые всю жизнь учатся, есть люди, которым это интересно. Мне - интересно», - отметила участница акции Галина Тамбовцева.

«Большой этнографический диктант» одновременно проходил по всей стране. Акция проводилась второй год подряд. В 2017 добавили в экзамен региональную часть. Участники отметили, что не стоит надеяться только на собственную эрудицию, чтобы справиться со всеми заданиями. Лучше почитать, подготовиться. Впрочем, некоторые вопросы не представляли сложности.

«Назовите русский национальный музыкальный инструмент, изобретенный в Саратовской области», - зачитал вопрос один из экзаменующихся.

Это, конечно же, саратовская гармонь. Онлайн-тестирование на официальном сайте «Большого этнографического диктанта» завершится ночью 5 ноября.

«Результаты можно будет узнать на сайте miretno.ru и на сайте Федерального агентства по делам национальностей после 10 ноября - после того, как все протоколы будут проверены и информация от региональных координаторов будет направлена федеральным координаторам», - рассказала региональный координатор акции Елена Блинова.

В прошлом году «Большой этнографический диктант» очно писали 186 жителей Пензенской области, а в этом их уже более 250 человек.