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Общество | В Бессоновке перевозчик заплатит за отклонение автобуса № 150 от маршрута

03.11.2017|11:22
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В Бессоновском районе Пензенской области мировой судья по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел дело 42-летней местной индивидуальной предпринимательницы, занимающейся пассажирскими перевозками.

Проверка показала, что 23 августа принадлежащий женщине микроавтобус Fiat Ducato отклонился от маршрута № 150, по которому следовал.

В частности, автобус проехал в Пензе через остановку «Центральный рынок» для посадки и высадки пассажиров. При этом согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок он должен следовать по областному центру через улицы Чаадаева, Луначарского, Гагарина, Байдукова, Литвинова и Аустрина.

Судья признал предпринимательницу виновной в осуществлении деятельности в области транспорта с нарушением лицензионных условий.

С учетом того, что она повторно совершила однородное административное правонарушение, гражданке был назначен штраф в размере 20 000 рублей.

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Гость|03.11.2017 11:45|

Убирают конкурентку.

Имя: Гость
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