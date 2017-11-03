03.11.2017 | 11:22

В Бессоновском районе Пензенской области мировой судья по заявлению Нижне-Волжского управления Ространснадзора рассмотрел дело 42-летней местной индивидуальной предпринимательницы, занимающейся пассажирскими перевозками.

Проверка показала, что 23 августа принадлежащий женщине микроавтобус Fiat Ducato отклонился от маршрута № 150, по которому следовал.

В частности, автобус проехал в Пензе через остановку «Центральный рынок» для посадки и высадки пассажиров. При этом согласно реестру межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок он должен следовать по областному центру через улицы Чаадаева, Луначарского, Гагарина, Байдукова, Литвинова и Аустрина.

Судья признал предпринимательницу виновной в осуществлении деятельности в области транспорта с нарушением лицензионных условий.

С учетом того, что она повторно совершила однородное административное правонарушение, гражданке был назначен штраф в размере 20 000 рублей.