03.11.2017 | 16:39

Бойцы сводного отряда пензенской полиции вернулись из шестимесячной служебной командировки на Северный Кавказ. Их сменили коллеги, выехавшие из Пензы в среду, 1 ноября.

Прибывших полицейских встречали родные и близкие, коллеги, а также руководство УМВД России по Пензенской области.

Как доложил начальник отряда подполковник полиции Владимир Тонбасов, потерь в отряде нет, цели и задачи выполнены, нарушений служебной дисциплины не допущено.

«После отдыха полицейские снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.