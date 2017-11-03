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Общество | Сводный отряд пензенских полицейских вернулся с Северного Кавказа

03.11.2017|16:39
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Бойцы сводного отряда пензенской полиции вернулись из шестимесячной служебной командировки на Северный Кавказ. Их сменили коллеги, выехавшие из Пензы в среду, 1 ноября.

Прибывших полицейских встречали родные и близкие, коллеги, а также руководство УМВД России по Пензенской области.

Как доложил начальник отряда подполковник полиции Владимир Тонбасов, потерь в отряде нет, цели и задачи выполнены, нарушений служебной дисциплины не допущено.

«После отдыха полицейские снова приступят к исполнению служебных обязанностей в своих подразделениях», - сообщает пресс-служба УМВД России по Пензенской области.

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Гость|03.11.2017 17:56|

Правильно, должен же кто-то 5.11 мальцевских ловить по одному

Имя: Гость
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