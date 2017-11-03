03.11.2017 | 14:17

Суд обязал жителя Пензы, заливавшего соседей снизу, предоставить доступ в квартиру для ремонтных работ. С соответствующим иском в него обратилась управляющая компания.

По иронии судьбы, номер квартиры, где проживает мужчина, - 13. Обитатели квартиры № 9, расположенной этажом ниже, пожаловались в управляющую компанию на течь в стояке горячей воды.

Комиссия выяснила, что владелец квартиры № 13 самостоятельно проложил трубу горячего водоснабжения. Труба неоднократно прорывалась и к дальнейшему использованию непригодна, ее необходимо заменить.

Однако собственник тринадцатой квартиры отказался впустить рабочих, доказывая им, что достаточно заменить участок конструкции у соседей снизу. В итоге управляющая компания подала на него в суд.

Служители Фемиды пришли к выводу, что замена участка на трубопроводе ГВС невозможна без доступа к коммуникациям из квартиры ответчика. А так как инженерные системы являются общим имуществом, то он обязан предоставить к ним доступ. Требования управляющей компании были удовлетворены.

«В настоящее время решение не вступило в законную силу. Срок для его обжалования не истек», - сообщает пресс-служба Ленинского районного суда г. Пензы.