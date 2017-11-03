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Общество | Пензенские кадеты промаршируют на параде в Самаре

03.11.2017|16:11
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Кадеты казачьего генерала Слепцова корпуса готовятся к поездке в Самару, где последние несколько лет участвуют в параде ученики специализированных школ. Перед тем как отправиться маршировать в бывший Куйбышев, они прошагали в ногу по Юбилейной площади Пензы.

В Самаре военные пройдутся строем в память о важном событии.

«7 ноября в 1941 году состоялось два парада: парад на Красной площади Красной армии и парад в городе Куйбышеве, куда были эвакуированы советское правительство и дипломатический корпус», - подчеркнул ветеран Великой Отечественной войны Владимир Керханаджев.

Для участия в параде отобрали 51 кадета школы № 46 с седьмого по одиннадцатый класс. Среди марширующих есть и девушки, которые выделяются в строю своими пышными бантами.

«Это очень почетно, не всех кадет в «коробку». Если ты попал, значит, ты достойно освоил все воинские дисциплины», - рассказала ученица Дарья Селиверстова.

«Участвуя в таких мероприятиях, кадет понимает, насколько он востребован в социуме, и со всей ответственностью готовится к службе в рядах российской армии и военно-морского флота», - отметил директор кадетской школы № 46 Виктор Борисов.

Церемония на Юбилейной площади длилась недолго. После напутственных слов ветеранов колонна кадетов отправилась в путь.

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Гость|03.11.2017 18:51|

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