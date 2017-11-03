03.11.2017 | 11:46

Комиссия подвела итоги конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области».

Он проводился по четырем категориям: городские округа, городские поселения, сельские поселения с численностью населения свыше 3 тысяч человек и сельские поселения с численностью населения менее 3 тысяч человек. Победители, призеры и лауреаты конкурса получат солидные премии.

Среди городских округов победителем стал Заречный, второе место заняла Пенза, третье - Кузнецк.

Среди городских поселений самым благоустроенным признано Городище, на втором месте - Башмаково, на третьем - Лунино. Лауреатами I, II и III степени названы соответственно Беково, р. п. Сура Никольского района и Нижний Ломов.

В категории сельских поселений с численностью населения свыше 3 тысяч человек победу одержал Вертуновский сельсовет Бековского района, за ним следует Махалинский сельсовет Кузнецкого района, на третьем месте - Бессоновский сельсовет. Кроме того, Вадинский сельсовет признан лауреатом I степени, Наровчатский - II, Лопатинский - III степени.

Среди сельских поселений с численностью населения менее 3 тысяч человек первое место - у Большелукинского сельсовета Вадинского района. Второе занял Белынский сельсовет Пачелмского района, третье - Каргалейский сельсовет Шемышейского района. Лауреатами стали Кевдо-Мельситовский сельсовет Каменского района, Ново-Шаткинский сельсовет Камешкирского района и Лермонтовский сельсовет Белинского района.

«Не менее 90% денежной премии расходуется на решение вопросов местного значения, включающих в себя обустройство мест массового отдыха населения и сбора твердых коммунальных отходов, приобретение материально-технических ресурсов для благоустройства территории муниципального образования», - отметили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.