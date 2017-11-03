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Общество | Названы самые благоустроенные населенные пункты Пензенской области

03.11.2017|11:46
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Комиссия подвела итоги конкурса «Самое благоустроенное муниципальное образование Пензенской области».

Он проводился по четырем категориям: городские округа, городские поселения, сельские поселения с численностью населения свыше 3 тысяч человек и сельские поселения с численностью населения менее 3 тысяч человек. Победители, призеры и лауреаты конкурса получат солидные премии.

Среди городских округов победителем стал Заречный, второе место заняла Пенза, третье - Кузнецк.

Среди городских поселений самым благоустроенным признано Городище, на втором месте - Башмаково, на третьем - Лунино. Лауреатами I, II и III степени названы соответственно Беково, р. п. Сура Никольского района и Нижний Ломов.

В категории сельских поселений с численностью населения свыше 3 тысяч человек победу одержал Вертуновский сельсовет Бековского района, за ним следует Махалинский сельсовет Кузнецкого района, на третьем месте - Бессоновский сельсовет. Кроме того, Вадинский сельсовет признан лауреатом I степени, Наровчатский - II, Лопатинский - III степени.

Среди сельских поселений с численностью населения менее 3 тысяч человек первое место - у Большелукинского сельсовета Вадинского района. Второе занял Белынский сельсовет Пачелмского района, третье - Каргалейский сельсовет Шемышейского района. Лауреатами стали Кевдо-Мельситовский сельсовет Каменского района, Ново-Шаткинский сельсовет Камешкирского района и Лермонтовский сельсовет Белинского района.

«Не менее 90% денежной премии расходуется на решение вопросов местного значения, включающих в себя обустройство мест массового отдыха населения и сбора твердых коммунальных отходов, приобретение материально-технических ресурсов для благоустройства территории муниципального образования», - отметили в пресс-службе Управления ЖКХ и ГЗН Пензенской области.

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Гость|03.11.2017 12:03|

Работать надо, а не фигней страдать. Самые бездельники - в Заречном.

Гость|03.11.2017 12:11|

Если Городище - это самый благоустроенный городок, а Сура лауреат второй степени я представляю какой ...дец творится в остальных населенных пунктах.

Имя: Гость
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