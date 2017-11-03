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Общество | Молодые ученые представили свои проекты на конкурсе инноваций

03.11.2017|16:43
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В технопарке «Яблочков» прошел очередной этап областного инновационного конкурса по программе «Умник». Молодые люди могут получить полмиллиона рублей, если докажут жюри, что их проект лучший и самый нужный. Свои разработки участники представили по пяти темам.

«Первое направление - это информационные технологии, второе - медицина будущего, третье - новые материалы и технологии их получения, четвертое направление - приборы и комплексы, пятое - биотехнологии», - рассказал председатель Фонда содействия инновациям Иван Урнев.

Анастасия Кручинина представила на суд комиссии свою инновацию в области медицины.

«Разработка антибактериального полимерного покрытия с контролируемой скоростью деградации для имплантируемых медицинских изделий. Инфицирование протезов - одна из наиболее острых и сложных проблем в хирурги. Если мы говорим про сердечно-сосудистую хирургию, то речь идет об инфекционных осложнениях при имплантации сосудистых протезов», - отметила в своей речи участница конкурса.

«Будут оцениваться научно-техническая новизна проекта, актуальность его и достижимость в реализации этого проекта», - добавил Иван Урнев.

Победители конкурса по программе «Умник» будут отрабатывать свои 500 тысяч в течение двух лет. После этого молодым ученым можно будет заявиться на более сложные этапы, где суммы грантов будут исчисляться уже миллионами рублей.

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Гость|03.11.2017 18:46|

Ждём пуликаций о креактивной активности яблочников.

Гость|03.11.2017 18:51|

у них инновации а у нас нищета !

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