02.11.2017 | 14:35

В среду, 1 ноября, в Пензенской области стартовала кампания по обеспечению безопасности людей на воде в зимний период. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Перечень мероприятий предусматривает, в частности, выявление в течение зимнего периода незарегистрированных ледовых переправ и выставление знаков, запрещающих выезд автомобилей и выход людей на лед в опасных местах.

В учебных заведениях пройдут занятия, на которых школьникам и студентам расскажут о мерах безопасности и оказании первой помощи пострадавшим.

В местах массового нахождения людей на льду водоемов должны быть выставлены временные спасательные посты. Кроме того, органы власти должны заблаговременно определить и оборудовать места для купания на Крещение.