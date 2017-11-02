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Общество | Жителям Пензенской области запретят выходить на лед в опасных местах

02.11.2017|14:35
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В среду, 1 ноября, в Пензенской области стартовала кампания по обеспечению безопасности людей на воде в зимний период. Соответствующее распоряжение подписал губернатор Иван Белозерцев.

Перечень мероприятий предусматривает, в частности, выявление в течение зимнего периода незарегистрированных ледовых переправ и выставление знаков, запрещающих выезд автомобилей и выход людей на лед в опасных местах.

В учебных заведениях пройдут занятия, на которых школьникам и студентам расскажут о мерах безопасности и оказании первой помощи пострадавшим.

В местах массового нахождения людей на льду водоемов должны быть выставлены временные спасательные посты. Кроме того, органы власти должны заблаговременно определить и оборудовать места для купания на Крещение.

Источник — фото Pixabay.com
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