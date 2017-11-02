02.11.2017 | 09:55

Юные пензенцы побывали в учебно-тренировочном лагере «Школа молодого поисковика», который проводился с 29 октября по 1 ноября в рамках проекта «Наследники победителей».

Четыре дня школьники и студенты вузов и техникумов знакомились с историей поискового движения, проходили туристскую подготовку, учились ориентироваться на местности, занимались в школе выживания, обучались эксгумации и обращению с металлодетекторами и навигаторами.

Кроме того, всех ребят (31 человек) научили оказывать первую медицинскую помощь и работать с архивом.

«Полученные навыки ребята будут отрабатывать на практике в полевых поисковых экспедициях в 2018 году на территориях Новгородской и Волгоградской областей, а также Гомельской области Республики Беларусь, где сражались части и соединения, сформированные на Пензенской земле», - сообщила председатель регионального отделения Поискового движения России Лариса Казакова.