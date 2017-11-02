02.11.2017 | 11:58

Регистрационно-экзаменационные подразделения ГИБДД Пензенской области будут работать в понедельник, 6 ноября, который в России является выходным за выпавший на субботу День народного единства.

«График приема заявителей МРЭО ГИБДД (дислокация г. Пенза, г. Заречный, г. Кузнецк, г. Сердобск, г. Каменка, г. Нижний Ломов) на 6 ноября: 9:00-18:00, перерыв с 13:00 до 13:45», - сообщили в отделении пропаганды регионального УГИБДД.

В Городище режим работы будет иным: 8:00-17:00, перерыв с 12:00 до 12:45.

4 и 5 ноября в МРЭО будут выходными.