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Общество | Посетители «Бережливой поликлиники» на Гагарина довольны работой персонала

02.11.2017|15:47
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Медицинское учреждение, расположенное на улице Гагарина, приняло участие в федеральном пилотном проекте «Бережливая поликлиника». Пока далеко не каждый филиал городской детской поликлиники может похвастаться такими условиями и организацией работы медицинского персонала. Одна из главных целей проекта - создать комфортную среду для юных пациентов и их родителей, а также до минимума сократить время ожидания приема. Кроме того, здесь усовершенствовали процесс диспансеризации малышей до года.

«Мы разработали маршрутные листы, их участковая медсестра раздает на руки мамам. В них по порядку расписано, куда они идут, в какой кабинет, указывается время. То есть мам встречает опять же их участковая медсестра и проводит по всей поликлинике», - рассказала заведующая детской поликлиникой № 2 г. Пензы Татьяна Медведева.

Многие родители ребятишек и не слышали о «Бережливой поликлинике», но отмечают, что в работе медицинского учреждения произошли изменения в лучшую сторону.

«Раньше бывало и по два часа сидели в очереди, а сейчас как-то получше планируют, ты приходишь уже к своему времени», - заметила одна из посетительниц поликлиники Юлия.

«К узким специалистам тоже в принципе легко попасть, можно записаться в регистратуре или по телефону, а если есть такая необходимость, сам врач записывает. Нам очень нравится», - отозвалась о работе медиков еще одна мама.

В Пензенской области в апреле 2017 года приступили к реализации пилотного проекта на базе двух поликлиник, детской и взрослой, а уже летом о результатах проделанной работы рассказывали министру здравоохранения России Веронике Скворцовой.

В рамках проекта «Бережливая поликлиника» здесь сделали ремонт, при этом учли мнение посетителей, которые жаловались на старый лифт.

«Идет полная замена лифта на новый, это сейчас в процессе, в течение этого месяца работы завершатся», - добавила Татьяна Медведева.

Опыт этих поликлиник перенимают и другие (например, в Мокшане и Никольске пытаются изменить подход к организации медицинского процесса).

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