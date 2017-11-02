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Общество | Пензенские полицейские отправились в командировку на Северный Кавказ

02.11.2017|10:08
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В среду, 1 ноября, сводный отряд регионального УМВД РФ отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.

В проводах группы на улице Пушкина впервые участвовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он поздравил полицейских с приближающимися праздниками: Днем народного единства и Днем сотрудника органов внутренних дел - и поблагодарил за добросовестную службу.

Отличившимся глава региона вручил благодарности за образцовое выполнение служебного долга и личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка.

Начальник областного УМВД РФ Юрий Рузляев напомнил стражам порядка о необходимости строго соблюдать законность и дисциплину, а также уважать традиции местности.

«Срок служебной командировки полицейских составит 180 суток», - уточнили в пресс-службе ведомства.

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Гость|02.11.2017 10:31|

а я отправляюсь к их женам!

Гость|02.11.2017 10:35|

Будут штрафовать чечен за детские кресла?

Гость|02.11.2017 10:35|

Гость писал(a):

а я отправляюсь к их женам!
молодец. береги себя

Гость|02.11.2017 10:41|

Вот это у нашего главкома и рюкзак)

Гость|02.11.2017 10:46|

Гость писал(a):

Будут штрафовать чечен за детские кресла?
Да не, за 15 патрон от мелкашки и 10 растений конопли/мака срока "паять" будут. Неплохо было бы судебных приставов и налоговиков в подобные командировки отправлять, а чтоб поддержать их морально и представителей РПЦ пензенских вместе с ними.

Гость|02.11.2017 11:33|

А Москалькова в каком Пензенском РОВД работает?

Гость|02.11.2017 11:38|

Гость писал(a):

А Москалькова в каком Пензенском РОВД работает?
А при чем здесь Пензенское РОВД?

Татья́на Никола́евна Москалькóва — советский и российский юрист, политический деятель. Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации с 22 апреля 2016 года.

Депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации V и VI созывов. Доктор юридических наук, доктор философских наук, Заслуженный юрист Российской Федерации. Генерал-майор полиции в отставке.

Гость|02.11.2017 11:50|

Чеченцы как дети. Их одних нельзя оставлять.

В Казань же наши полицейские не едут.

Имя: Гость
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