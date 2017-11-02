02.11.2017 | 10:08

В среду, 1 ноября, сводный отряд регионального УМВД РФ отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.

В проводах группы на улице Пушкина впервые участвовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он поздравил полицейских с приближающимися праздниками: Днем народного единства и Днем сотрудника органов внутренних дел - и поблагодарил за добросовестную службу.

Отличившимся глава региона вручил благодарности за образцовое выполнение служебного долга и личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка.

Начальник областного УМВД РФ Юрий Рузляев напомнил стражам порядка о необходимости строго соблюдать законность и дисциплину, а также уважать традиции местности.

«Срок служебной командировки полицейских составит 180 суток», - уточнили в пресс-службе ведомства.