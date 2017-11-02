В среду, 1 ноября, сводный отряд регионального УМВД РФ отправился в служебную командировку на Северный Кавказ.
В проводах группы на улице Пушкина впервые участвовал губернатор Пензенской области Иван Белозерцев. Он поздравил полицейских с приближающимися праздниками: Днем народного единства и Днем сотрудника органов внутренних дел - и поблагодарил за добросовестную службу.
Отличившимся глава региона вручил благодарности за образцовое выполнение служебного долга и личный вклад в обеспечение охраны общественного порядка.
Начальник областного УМВД РФ Юрий Рузляев напомнил стражам порядка о необходимости строго соблюдать законность и дисциплину, а также уважать традиции местности.
«Срок служебной командировки полицейских составит 180 суток», - уточнили в пресс-службе ведомства.
а я отправляюсь к их женам!