02.11.2017 | 10:35

В четверг, 2 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и вице-губернатор области Валерий Савин проконтролировали ход капитального ремонта набережной реки Суры.

Как сообщил заммэра Магомед Агамагомедов, уже завершен монтаж бетонной георешетки на склоне со стороны Бакунинского моста. Часть берега с обеих сторон от «Ростка» будет занята под амфитеатр.

На данном этапе бетонируется основание прогулочной зоны, до 15 ноября ее должны вымостить гранитной плиткой.

Что касается расчистки русла Суры в створе Бакунинского и подвесного мостов, то по этому вопросу было принято решение начать подготовку документации, чтобы осуществить ее до 1 мая 2018 года.

В преддверии вскрытия капсулы потомкам 7 ноября Виктор Кувайцев распорядился отгородить смотровую площадку у «Ростка» от строительной для обеспечения безопасности людей.