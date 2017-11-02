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Общество | К 15 ноября прогулочную зону набережной Суры вымостят плиткой

02.11.2017|10:35
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В четверг, 2 ноября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев и вице-губернатор области Валерий Савин проконтролировали ход капитального ремонта набережной реки Суры.

Как сообщил заммэра Магомед Агамагомедов, уже завершен монтаж бетонной георешетки на склоне со стороны Бакунинского моста. Часть берега с обеих сторон от «Ростка» будет занята под амфитеатр.

На данном этапе бетонируется основание прогулочной зоны, до 15 ноября ее должны вымостить гранитной плиткой.

Что касается расчистки русла Суры в створе Бакунинского и подвесного мостов, то по этому вопросу было принято решение начать подготовку документации, чтобы осуществить ее до 1 мая 2018 года.

В преддверии вскрытия капсулы потомкам 7 ноября Виктор Кувайцев распорядился отгородить смотровую площадку у «Ростка» от строительной для обеспечения безопасности людей.

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Гость|02.11.2017 10:55|

Самое подходящее время,погода позволяет.(очередной отмыв)

Гость|02.11.2017 11:02|

А че не на снег то класть?

Гость|02.11.2017 11:04|

Зачем склоны в бетон закатали?

Гость|02.11.2017 11:06|

То то я думаю почему перинатальный не открывают, ждут чтоб всё к одному сроку совпало!

Гость|02.11.2017 11:21|

КОГДА БУДЕТ ОПУБЛИКОВАНА СУММА ВЫДЕЛЕННАЯ НА КОМПЕНСАЦИЮ ЗА ЗЕМЛЮ И НЕДВИЖИМОСТЬ НА НАБЕРЕЖНОЙ?

....

КТО БУДЕТ ВЕНИАМИНОМ БОЧКАРЁВЫМ №2?

Гость|02.11.2017 11:28|

Судя по картинке в новости - очередной безвкусный проект, все серое и в дешевой плитке.

Гость|02.11.2017 11:38|

Если есть в бюджете лишние деньги,то,вместо того,чтобы уродовать набережную,сделайте нормальное освещение,хотя бы,на пешеходных переходах и заставте людей,ответственных за территорию,чистить наледь у переходов,чтобы пешеходы не съезжали по льду прямо под колёса автомобилей!

Гость|02.11.2017 11:51|

Лишних денег не бывает,бывают загребающие ручки....

Гость|02.11.2017 11:52|

Что то не очень похоже на картинки, которые нарисованы на проекте..

Гость|02.11.2017 11:53|

Отличная погода, правильное время года выбрали! Дождик, морозец, грязь - как раз то время чтобы делать набережную!

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