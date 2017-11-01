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Общество | За неправильную парковку машины зареченцев эвакуируют в Пензу

01.11.2017|10:32
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По решению комиссии по безопасности дорожного движения в Заречном на проспекте 30-летия Победы и улице Конституции СССР установлены новые дорожные знаки дополнительной информации - таблички «Работает эвакуатор». Они должны облегчить механическую уборку улиц зимой и сделать движение общественного транспорта более удобным.

Знак действует на протяжении всего проспекта 30-летия Победы, кроме центральной части, где расположена площадь Ленина. А на улице Конституции СССР табличка размещена на подъезде к проспекту Мира.

Зареченцы смогут оставлять автомобили вдоль этих участков проезжей части с 17:30 до 8:00. А нарушителей порядка, помимо штрафа, ждет еще одно испытание.

«Машины, которые будут стоять дольше пяти минут, отвезут в Пензу на специальную стоянку. Для того чтобы выяснить, где находится автомобиль, владельцу необходимо будет обратиться к нашему дежурному или позвонить в дежурную часть управления ГИБДД в Пензу. После этого гражданину придется оплатить услуги эвакуатора и стоянку. Также на нарушителей накладывается штраф в размере 1 500 рублей», - приводит портал «Город Z» разъяснение начальника отделения ГИБДД по Заречному Максима Ботяновского.

Источник — gorodz.info
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Гость|01.11.2017 10:46|

надо в лес машины отвозить

Гость|01.11.2017 10:49|

ещё бы из пензы в зарик отвозили-глядишь и нарушать бы меньше стали

Гость|01.11.2017 10:55|

Нафига они нам в Пензе нужны ? Делайте свою штрафстоянку или платите налог за аренду .

Гость|01.11.2017 10:56|

Вот тебе и на...

А ежели он в машине забыл главные и страшные секреты города Заречного, а машина евойная таперича в Пензе вне режимного объекта.

И заберутся в неё темные личности и похитят народное достояние, кто виноват и самое главное делать то чего?

Гость|01.11.2017 11:05|

Гость писал(a):

Вот тебе и на...

А ежели он в машине забыл главные и страшные секреты города Заречного, а машина евойная таперича в Пензе вне режимного объекта.

И заберутся в неё темные личности и похитят народное достояние, кто виноват и самое главное делать то чего?

Путин сказал, что сейчас пиндосов интересует наш биоматериал, а не какие то там страшные секреты - чертежи можно смело оставлять, а вот ногти, волосы, частички кожи и гуано нужно уничтожать.

Гость|01.11.2017 11:05|

Заречный ЗАТО федерального подчинения,значит автотранспортные средства надо эвакуировать в Москву!

Гость|01.11.2017 11:16|

Надёжнее на Луну .

Гость|01.11.2017 11:26|

Хахахахахаха, ржу в голос!

Гость|01.11.2017 11:32|

Стоянку оплачу а эвакуатор пусть гибдд доблестное оплачивает

Гость|01.11.2017 11:35|

Гость писал(a):

Заречный ЗАТО федерального подчинения,значит автотранспортные средства надо эвакуировать в Москву!

Имя: Гость
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