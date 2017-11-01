01.11.2017 | 10:32

По решению комиссии по безопасности дорожного движения в Заречном на проспекте 30-летия Победы и улице Конституции СССР установлены новые дорожные знаки дополнительной информации - таблички «Работает эвакуатор». Они должны облегчить механическую уборку улиц зимой и сделать движение общественного транспорта более удобным.

Знак действует на протяжении всего проспекта 30-летия Победы, кроме центральной части, где расположена площадь Ленина. А на улице Конституции СССР табличка размещена на подъезде к проспекту Мира.

Зареченцы смогут оставлять автомобили вдоль этих участков проезжей части с 17:30 до 8:00. А нарушителей порядка, помимо штрафа, ждет еще одно испытание.

«Машины, которые будут стоять дольше пяти минут, отвезут в Пензу на специальную стоянку. Для того чтобы выяснить, где находится автомобиль, владельцу необходимо будет обратиться к нашему дежурному или позвонить в дежурную часть управления ГИБДД в Пензу. После этого гражданину придется оплатить услуги эвакуатора и стоянку. Также на нарушителей накладывается штраф в размере 1 500 рублей», - приводит портал «Город Z» разъяснение начальника отделения ГИБДД по Заречному Максима Ботяновского.