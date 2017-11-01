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Общество | В Пензенском районе 20 тонн коровьего навоза хранились с нарушениями

01.11.2017|12:29
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Руководитель филиала компании «Пензамолоко» оштрафован за навоз, хранившийся под открытым небом на незащищенной земле. Этот факт выявила проверка, которую провел инспектор Управления Россельхознадзора по Республике Мордовия и Пензенской области.

Компания владеет земельным участком сельскохозяйственного назначения площадью 9,6 га в полукилометре от села Загоскино Пензенского района. На этой территории разрешено размещение зданий молочной фермы.

Однако, как оказалось, на участке расположена площадка, не имеющая твердого покрытия. Она используется для размещения биологических отходов животноводства - навоза крупного рогатого скота. На момент осмотра на площади примерно 120 кв. м непосредственно на почве лежало не менее 20 тонн свежего коровьего навоза.

«Свежий навоз КРС относится к IV классу опасности. Он должен храниться на специализированных площадках с твердым покрытием. Там происходит его обеззараживание, после чего перепревший навоз можно применять как органическое удобрение», - пояснила специалист управления Россельхознадзора Лариса Якушкина.

Кроме этого, большая часть участка заросла сорной травянистой и частично древесно-кустарниковой растительностью.

В итоге на управляющего Пензенским филиалом ООО «Пензамолоко», в обязанности которого входит охрана окружающей среды, составлен протокол и наложен штраф в размере 25 тысяч рублей. Постановление вступило в силу.

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Гость|01.11.2017 13:11|

надо совершить рейд по области с целью предотвращения 4 класса опасности....гавна там не мерено)

Гость|01.11.2017 13:14|

Новость с первой полосы. Браво Пензаинформ! Лучше коровьего навоза могут быть только расхитители могил!

Гость|01.11.2017 13:17|

Сколько говнища пропадает. Газ правильно отводится?

Имя: Гость
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