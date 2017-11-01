01.11.2017 | 14:58

Распространение и употребление наркотиков наносит все больший вред экономике страны, подрывает нравственные устои общества и провоцирует преступность. В России практически не осталось населенных пунктов, которых бы не коснулась эта беда.

«Трудная наркоситуация сложилась и в нашем регионе, который продолжает характеризоваться высоким уровнем наркопотребления с замещением традиционных наркотиков их синтетическими аналогами. Ярким подтверждением тому служат зафиксированные в текущем году 30% рост числа отравлений граждан в результате потребления наркотиков и пятикратное увеличение числа отравлений со смертельным исходом. На 164% возросло количество отравлений в результате потребления «скорости», - отметил старший помощник прокурора Пензенской области Сергей Осколков.

На координационном совещании руководителей правоохранительных органов отметили, что последние социологические исследования показали - опыт употребления наркотиков имеет каждый 17-й опрошенный. Такая сложная ситуация сложилась из-за серьезных упущений в работе контролирующих ведомств.

«За девять месяцев 2017 года без наличия на то объективных криминологических причин на 16% снизилась выявляемость преступлений, на 23% сократилось количество зарегистрированных фактов их сбыта, практически вдвое уменьшилось число выявленных фактов легализации денежных средств, полученных от незаконного наркооборота, не зарегистрировано ни одного факта контрабанды запрещенных веществ», - рассказала прокурор Пензенской области Наталья Канцерова.

По результатам совещания подписано постановление об усилении профилактики и противодействия незаконному обороту наркотических средств.