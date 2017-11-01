01.11.2017 | 11:58

В сквере Полярников, который располагается на улице Володарского, напротив гимназии № 4, появился новый арт-объект - почти 700-килограммовый пьедестал с морским якорем. Его разместили в центре зоны отдыха, торжественное открытие которой состоится 10 ноября в 15:00.

Памятник безвозмездно изготовил и установил инженерный центр, директором которого является председатель Мокшанского отделения Русского географического общества Роман Каденков.

Члены областного отделения РГО не сразу решили, что сквер украсит настоящий корабельный якорь. Рассматривались такие варианты, как рельеф Антарктиды и земной шар. В итоге все же был выбран 60-килограммовый якорь. Его Русскому географическому обществу подарил почетный полярник Павел Зайдфудим.

«Якорь - это неизменный атрибут покорения, освоения всех морей и океанов, рек и больших озер. Якорь - это естественная вещь для любого судна. Это наше обращение к морякам-полярникам», - отметил он.

Кстати, место для нового сквера выбрано неслучайно: рядом находится гимназия, которую окончил почетный полярник Евгений Сузюмов. Ее ученики взяли шефство над новой зоной отдыха и планируют в ближайшие выходные провести там субботник, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.