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Общество | В Пензе в новом сквере на Володарского установили якорь

01.11.2017|11:58
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В сквере Полярников, который располагается на улице Володарского, напротив гимназии № 4, появился новый арт-объект - почти 700-килограммовый пьедестал с морским якорем. Его разместили в центре зоны отдыха, торжественное открытие которой состоится 10 ноября в 15:00.

Памятник безвозмездно изготовил и установил инженерный центр, директором которого является председатель Мокшанского отделения Русского географического общества Роман Каденков.

Члены областного отделения РГО не сразу решили, что сквер украсит настоящий корабельный якорь. Рассматривались такие варианты, как рельеф Антарктиды и земной шар. В итоге все же был выбран 60-килограммовый якорь. Его Русскому географическому обществу подарил почетный полярник Павел Зайдфудим.

«Якорь - это неизменный атрибут покорения, освоения всех морей и океанов, рек и больших озер. Якорь - это естественная вещь для любого судна. Это наше обращение к морякам-полярникам», - отметил он.

Кстати, место для нового сквера выбрано неслучайно: рядом находится гимназия, которую окончил почетный полярник Евгений Сузюмов. Ее ученики взяли шефство над новой зоной отдыха и планируют в ближайшие выходные провести там субботник, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.

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Гость|01.11.2017 12:32|

и с боков две лавочки гениально

Гость|01.11.2017 12:34|

penzainform.ru писал(a):

Кстати, место для нового сквера выбрано неслучайно: рядом находится гимназия, которую окончил почетный полярник Евгений Сузюмов. Ее ученики взяли шефство над новой зоной отдыха и планируют в ближайшие выходные провести там субботник, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
penzainform.ru писал(a):
Кстати, место для нового сквера выбрано неслучайно: рядом находится гимназия, которую окончил почетный полярник Евгений Сузюмов. Ее ученики взяли шефство над новой зоной отдыха и планируют в ближайшие выходные провести там субботник, сообщили в пресс-службе администрации Пензы.
Субботник это архиважно

Гость|01.11.2017 12:38|

Информация:

Сквер — объект озеленения города, представляющий собой участок величиной 0,15–2 га; размещается обычно на площади, перекрёстке улиц, либо на примыкающем к улице участке квартала. Планировка сквера включает дорожки, площадки, газоны, цветники, отдельные группы деревьев, кустарников. Предназначается для кратковременного отдыха пешеходов; художественного оформления архитектурного ансамбля.

Ну там просто маленький, маленький скверик, ну хотя бы и так это лучше чем было.

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