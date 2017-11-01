01.11.2017 | 16:22

В минувшую субботу, 28 октября, в Городе Спутнике завершился чемпионат по тимбилдингу среди школьников «Спутник здоровья».

В соревнованиях в течение месяца участвовали 30 сборных из Пензы и области. В финал же пробились восемь команд, которые стали лучшими после четырех этапов состязаний. Это ребята из школ № 28, 32, 53, 59, 60, 61, 65 и 69.

«В каждой команде 12 человек: 6 мальчиков и 6 девочек», - объяснил арт-директор ООО «Парк Спутника» Игорь Лакодин.

После короткой напутственной речи депутата Законодательного собрания Пензенской области Ольги Чистяковой сборные получили маршрутные листы и бросились выполнять задания, в каждом из которых для победы нужно было сплотиться.

Кто-то сразу взял на себя роль лидера, раздавал указания, как правильнее действовать, другие старались выполнять их максимально четко.

«Все понравилось. Здесь очень весело и интересно. Спасибо Городу Спутнику за предоставленную возможность!» - поблагодарила одна из участниц соревнований.

«У нас море эмоций. Хотим занять первое место», - рассказала другая школьница.

В итоге лучше всех справились с заданиями ребята из школы № 59, на втором месте команда школы № 65, на третьем - сборная 28-й школы.

«Я даже не знала, что мы может так работать в команде», - призналась участница победившей сборной.

После подведения итогов все школьники получили сладкие подарки, а трем лучшим командам вручили призы от спонсоров.

Город Спутник всегда выступает за здоровый образ жизни. Здесь созданы все условия для занятий спортом: на набережной организованы пункты проката спортинвентаря, на тропе здоровья установлены турники, можно делать зарядку, заниматься физкультурой, скандинавской ходьбой. И состоявшийся чемпионат по тимбилдингу стал очередным призывом ко всем пензенцам вести активный, здоровый образ жизни.