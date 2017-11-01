Пензенское информационное агентство|18+|Среда|1 ноя 2017|19:21
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
0oC
+2oC
Погода | Сегодня | Облачно |
-3oC
+1oC
Завтра | Облачно |
  67.71  |  $  58.16
 

Общество | Пензенцы довольны работой многофункциональных центров госуслуг

01.11.2017|15:41
Печать

Более 98% жителей Пензенской области довольны качеством госуслуг, предоставляемых по принципу «одного окна». На базе многофункциональных центров их можно получить почти 300 видов. Об этом шла речь на заседании штаба по реализации в регионе майских указов президента.

«Наиболее востребованными оказались федеральные услуги, в основном это услуги Росреестра в области земельно-имущественных правоотношений и МВД России, составившие сумму более трети от числа представленных населению услуг», - отметил первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

В 2017-м году перечень расширился: к нему добавились выдача водительских удостоверений, справок о наличии судимости в электронном виде, оформление виз, подключение к сетям водо-, электро- и теплоснабжения для субъектов местного самоуправления, а также получение градостроительных планов земельных участков.

«Поэтому будем считать, что мы пока на выполнении указа, подводим итоги по достижению этого процента и двигаемся дальше», - заключил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!