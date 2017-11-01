01.11.2017 | 15:41

Более 98% жителей Пензенской области довольны качеством госуслуг, предоставляемых по принципу «одного окна». На базе многофункциональных центров их можно получить почти 300 видов. Об этом шла речь на заседании штаба по реализации в регионе майских указов президента.

«Наиболее востребованными оказались федеральные услуги, в основном это услуги Росреестра в области земельно-имущественных правоотношений и МВД России, составившие сумму более трети от числа представленных населению услуг», - отметил первый заместитель министра экономики Пензенской области Рауф Чакаев.

В 2017-м году перечень расширился: к нему добавились выдача водительских удостоверений, справок о наличии судимости в электронном виде, оформление виз, подключение к сетям водо-, электро- и теплоснабжения для субъектов местного самоуправления, а также получение градостроительных планов земельных участков.

«Поэтому будем считать, что мы пока на выполнении указа, подводим итоги по достижению этого процента и двигаемся дальше», - заключил председатель правительства Пензенской области Николай Симонов.