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Общество | Налоговая приглашает пензенцев на Дни открытых дверей

01.11.2017|17:05
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В налоговых органах Пензенской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Их будут ждать 10 и 11 ноября с 9:00 до 18:00 и с 10:00 до 15:00 соответственно.

«Дни открытых дверей пройдут во всех центральных офисах налоговых органов области, расположенных в Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове, селе Бессоновка, в наиболее крупных районных центрах: в Городище, Белинском, Бекове, Шемышейке, Башмакове (10.11), Земетчине (11.11), а также в территориально-обособленном рабочем месте в Пензенском районе, расположенном в Пензе», - уточнили в пресс-службе регионального управления ФНС России.

Обратившись за консультацией, налогоплательщики смогут выяснить порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

«Все желающие при наличии документа, удостоверяющего личность, смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», - добавили в пресс-службе.

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penzainform.ru|01.11.2017 17:49|

В налоговых органах Пензенской области пройдут Дни открытых дверей для налогоплательщиков – физических лиц. Их будут ждать 10 и 11 ноября с 9:00 до 18:00 и с 10:00 до 15:00 соответственно.

«Дни открытых дверей пройдут во всех центральных офисах налоговых органов области, расположенных в Пензе, Заречном, Кузнецке, Сердобске, Каменке, Никольске, Нижнем Ломове, селе Бессоновка, в наиболее крупных районных центрах: в Городище, Белинском, Бекове, Шемышейке, Башмакове (10.11), Земетчине (11.11), а также в территориально-обособленном рабочем месте в Пензенском районе, расположенном в Пензе», - уточнили в пресс-службе регионального управления ФНС России.

Обратившись за консультацией, налогоплательщики смогут выяснить порядок исчисления и уплаты налога на имущество физических лиц, земельного и транспортного налогов.

«Все желающие при наличии документа, удостоверяющего личность, смогут пройти процедуру регистрации в интернет-сервисе ФНС России «Личный кабинет налогоплательщиков для физических лиц», - добавили в пресс-службе.

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