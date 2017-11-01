01.11.2017 | 15:15

Государство оценило заслуги 14 пензенцев, губернатор вручил им звания, грамоты и медали российского и регионального уровня. Награждение приурочили к приближающемуся празднику - Дню народного единства.

«Что важно для России? Для России сегодня важно развивать промышленный и индустриальный потенциал, быть конкурентоспособными с компаниями, которые работают за рубежом», - подчеркнул Иван Белозерцев.

Профессор Виктор Мещеряков говорит, что награда для него не первая, но получить медаль ордена «За заслуги перед Пензенской областью» все равно очень приятно.

«Награды просто так не даются, и, конечно, человек, который думает, мечтает о награде, должен подтвердить, что он достоин этой награды. А что касается моей скромной персоны, я могу сказать, что я отдал всю свою сознательную жизнь высшей школе», - отметил Виктор Мещеряков.

Среди награждаемых директор института Университета архитектуры и строительства Семен Резник, экс-председатель Законодательного собрания Юрий Вечкасов и другие известные в области люди.

В напоминание о торжественной церемонии участникам осталась фотография с губернатором.