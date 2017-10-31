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Общество | В Пензенской области продолжает расти заболеваемость ВИЧ

31.10.2017|15:22
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В Пензенской области наблюдается тенденция к дальнейшему ухудшению эпидемиологической ситуации по ВИЧ-инфекции. Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

По итогам трех кварталов 2017 года показатель заболеваемости составил 23,5 на 100 тысяч населения, то есть +8,3% к уровню 2016-го. При этом ВИЧ выявили у четырех детей в возрасте до 14 лет и одного подростка.

Также, анализируя эпидемиологическую ситуацию в Пензенской области за период январь - сентябрь 2017 года, в Роспотребнадзоре отметили рост заболеваемости вирусным гепатитом А, геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (+95,9%), микроспорией (+21,6%), чесоткой (+42,9%) и сифилисом (+15%).

При этом регистрируется снижение заболеваемости коклюшем (в 4,4 раза), гонореей (-56,7%), туберкулезом (-25,4%), острыми кишечными инфекциями (-15,4%), хроническими вирусными гепатитами (-7,2%), менингококковой инфекцией (-11,1%) и педикулезом (-11,9%).

По итогам 9 месяцев зафиксировали умеренно выраженную тенденцию к снижению заболеваемости РВИ (-19,0%) и стабилизацию заболеваемости внебольничными пневмониями (-4,3%).

В течение трех кварталов 2017 года корь, краснуха и дифтерия в Пензенской области не регистрировались.

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