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Общество | В Пензе проведет прием граждан главный инспектор МВД России

31.10.2017|09:09
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18 ноября в Пензе с 9:00 до 18:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Скляр проведет прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел Пензенской области.

Предварительно записаться на встречу с Игорем Александровичем можно со среды, 1 ноября, по телефону 8 (8412) 63-55-55 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

«Прием состоится по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 159. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

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Гость|31.10.2017 09:27|

penzainform.ru писал(a):

главный инспектор МВД России
как в том мультике когда у пацана собака умерла а он доктору звонил и представлялся главным милиционером-и здесь такой мульт

Гость|31.10.2017 09:59|

А кто такой главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Скляр? Что он курирует?

Имя: Гость
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