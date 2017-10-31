31.10.2017 | 09:09

18 ноября в Пензе с 9:00 до 18:00 главный инспектор МВД России генерал-майор полиции Игорь Скляр проведет прием граждан по вопросам деятельности органов внутренних дел Пензенской области.

Предварительно записаться на встречу с Игорем Александровичем можно со среды, 1 ноября, по телефону 8 (8412) 63-55-55 в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв с 13:00 до 14:00.

«Прием состоится по адресу: г. Пенза, ул. Пушкина, 159. При себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личность», - сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.