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Общество | В Пензе прокуратура наказала торговца контрафактным «Адидасом»

31.10.2017|09:29
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Арбитражный суд Пензенской области прекратил деятельность получившего гражданство РФ вьетнамца в качестве индивидуального предпринимателя.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что предприниматель трижды за последний год привлекался к ответственности за нарушения законодательства о товарных знаках. Мужчина торговал в Пензе (ТЦ «Арбековский») и Каменке контрафактной одеждой, обувью и сумками с надписями Adidas и Nike.

«Прокуратура области обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением о прекращении деятельности указанного гражданина Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд принял решение заявленные требования удовлетворить. При этом он принял во внимание, что предприниматель нарушал права на товарные знаки с 2009 года.

Решение суда в силу не вступило.

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Гость|31.10.2017 09:47|

Прокуратура наказала торговца контрафактным "Адидасом".

И меня накажите контрафактным "Адидасом"!

Имя: Гость
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