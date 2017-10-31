31.10.2017 | 09:29

Арбитражный суд Пензенской области прекратил деятельность получившего гражданство РФ вьетнамца в качестве индивидуального предпринимателя.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что предприниматель трижды за последний год привлекался к ответственности за нарушения законодательства о товарных знаках. Мужчина торговал в Пензе (ТЦ «Арбековский») и Каменке контрафактной одеждой, обувью и сумками с надписями Adidas и Nike.

«Прокуратура области обратилась в Арбитражный суд с исковым заявлением о прекращении деятельности указанного гражданина Российской Федерации в качестве индивидуального предпринимателя», - сообщила ИА «ПензаИнформ» старший помощник прокурора области Светлана Артамонова.

Суд принял решение заявленные требования удовлетворить. При этом он принял во внимание, что предприниматель нарушал права на товарные знаки с 2009 года.

Решение суда в силу не вступило.