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Общество | Транспортные полицейские составили 8 протоколов на привокзальных торговцев

31.10.2017|10:29
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Сотрудники Пензенского линейного отдела МВД России на транспорте подвели итоги оперативно-профилактического мероприятия «Торговля», проходившего с 16 по 22 октября.

Во время рейдов стражи порядка выявляли факты незаконной торговли на перронах, в поездах дальнего следования и электричках. Продукты, которые предлагают пассажирам привокзальные коробейники, могут быть опасными для жизни и здоровья.

Транспортные полицейские составили протоколы на восемь мелких коммерсантов, не имевших государственной регистрации или специального разрешения. В числе оштрафованных - гражданин, продававший путешественникам алкоголь.

«Кроме того, были обнаружены три пункта приема цветного и черного металла, действовавшие без документов», - сообщила ИА «ПензаИнформ» пресс-секретарь регионального ЛО МВД России на транспорте Елена Модякова.

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