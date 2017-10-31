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Общество | Пензенцы неоднозначно встретили изменения правил дорожного движения

31.10.2017|18:31
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В правительстве России решили исправить ситуацию с авариями на круговых развязках автомобильных дорог в масштабах страны. Как сообщили на официальном сайте, Дмитрий Медведев подписал постановление о том, что приоритет проезда получает тот, кто движется по самому кругу, а въезжающим придется уступать. Такая практика существует во многих европейских странах.

Пензенцы отреагировали на новость неоднозначно.

«Честно говоря, мне кажется, что те правила, которые были, они были тоже достаточно разумно приняты в свое время», - выразила свое мнение горожанка.

«Думаю, что с нашим менталитетом это тяжело будет поменять, потому что все уже привыкли с годами и тяжело будет перестроиться. Особенно молодым водителям, которые только недавно получили права. Будет повышенная аварийность», - отозвался другой пензенец.

«Если приоритет будет на кольце на проспекте Строителей, то поток попросту остановится», - высказал уверенность еще один житель Пензы.

Инструктор автошколы Юрий Алексеев тоже неоднозначно относится к изменениям, но в отношении развязок на обоих проспектах просит быть внимательнее к знакам.

«Кружочки-то есть, но там движение не круговое, потому что транспортный поток в основном идет в прямом направлении. А ведь «Круговое движение» разрешает подъезжать по трем полосам, а выезжать только с одной полосы - с крайней правой. Поэтому здесь образуется сплошной затор, и знаки «Круговое движение» на наших проспектах убрали», - объяснил Юрий Алексеев.

Соответственно, нововведения тут действовать не будут. Они, видимо, коснутся круга возле «Глобуса», на Минской, на Урицкого. Сейчас потоки распределяются с помощью знаков - в зависимости от интенсивности движения.

«Поэтому, чтобы не усложнять, действительно пришли к какому-то единому правилу. Но в общем-то перекрестки с круговым движением для наших пензенских дорог неприемлемы, у нас слишком маленькие кружочки», - добавил Юрий Алексеев.

Инструктор автошколы опасается, что первое время после изменения правил на таких перекрестках будет много аварий.

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Гость|31.10.2017 18:56|

penzainform.ru писал(a):

Думаю, что с нашим менталитетом это тяжело будет поменять, потому что все уже привыкли с годами

Вот блин, вы и по новой разметке не можете ехать, а едите по той которую затерли. Это как бараны в новые ворота войти не могут. Ну и менталитет у вас.

Гость|31.10.2017 18:58|

Надо управлять авто и смотреть на знаки ,а не по памяти ездить и по привычке.

Да ,для жоповозов пензенских это очень сложный алгоритм на дороге Медведев придумал.

Гость|31.10.2017 19:04|

Кружочки маленькие , а круги под глазами водителей большие

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