31.10.2017 | 09:44

Проверка, проведенная прокуратурой Пензенской области в региональном минпроме, выявила нарушения законодательства в сфере организации транспортного обслуживания населения.

Так, установлены факты, когда в принятых к рассмотрению заявлениях предпринимателей не было сведений о классах транспортных средств, их вместимости, максимальном количестве машин каждого из классов.

Также информация о поступлении заявлений о прекращении действия двух свидетельств на межмуниципальные перевозки была размещена в Интернете с нарушением сроков.

Кроме того, должностные лица ненадлежащим образом контролировали соблюдение указанных в свидетельстве характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой области внесено представление председателю правительства региона. По итогам его рассмотрения министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин привлечен к дисциплинарной ответственности. Еще одно должностное лицо уволено из министерства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.