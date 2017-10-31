Пензенское информационное агентство|18+|Вторник|31 окт 2017|11:31
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
0oC
+2oC
Завтра | Облачно |
  67.22  |  $  57.87
 

Общество | Пензенский министр Михаил Торгашин привлечен к ответственности

31.10.2017|09:44
Печать

Проверка, проведенная прокуратурой Пензенской области в региональном минпроме, выявила нарушения законодательства в сфере организации транспортного обслуживания населения.

Так, установлены факты, когда в принятых к рассмотрению заявлениях предпринимателей не было сведений о классах транспортных средств, их вместимости, максимальном количестве машин каждого из классов.

Также информация о поступлении заявлений о прекращении действия двух свидетельств на межмуниципальные перевозки была размещена в Интернете с нарушением сроков.

Кроме того, должностные лица ненадлежащим образом контролировали соблюдение указанных в свидетельстве характеристик транспортных средств, влияющих на качество перевозок.

«В связи с выявленными нарушениями законодательства прокуратурой области внесено представление председателю правительства региона. По итогам его рассмотрения министр промышленности, транспорта и инновационной политики Пензенской области Михаил Торгашин привлечен к дисциплинарной ответственности. Еще одно должностное лицо уволено из министерства», - сообщила старший помощник прокурора Пензенской области по взаимодействию со СМИ Светлана Артамонова.

0
0
0
0
 
Гость|31.10.2017 10:10|

Фамилия обязывает.

Гость|31.10.2017 10:16|

отряхнулся и выкинул должностное лицо

Гость|31.10.2017 10:24|

При желании, можно все, что угодно нарыть

Гость|31.10.2017 10:24|

Всё четко, губернатору - орден, министрам - выговор, специалистам - пинок под зад.

Гость|31.10.2017 11:27|

Лучше бы этого свиномордого пнули, а так стрелочника выгнали, а эта вороватая харя и дальше продолжит законодательство нарушать.

Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
Перейти на эту тему в форуме
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!