31.10.2017 | 17:09

В рамках региональной программы подготовки допризывной молодежи к службе в армии старшеклассникам прививали навыки владения оружием. Парней учили без промаха бить по мишени в тире пензенского отделения ДОСААФ России.

«Занятия по огневой подготовке, в которые входит стрельба из малокалиберной винтовки с расстояния 50 м (3 пробных, 10 зачетных выстрелов) и разборка-сборка АК-74», - рассказал заместитель директора Многофункционального молодежного центра Пензенской области Юрий Краснов.

Перед выходом на огневой рубеж - обязательный инструктаж. Стрельба производилась из положения лежа по команде «Огонь!». Большинство пуль достигли цели: сделали все, как учили.

«Прицелился, задержал дыхание на полувыдохе и плавно нажал серединой фаланги на спуск. Отстрелялся, я считаю, неплохо», - поделился учащийся иссинского лицея Александр Летавин.

До Нового года на таких занятиях побывают около пяти тысяч допризывников Пензенской области.