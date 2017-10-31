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Общество | Будущих призывников обучили стрельбе в тире ДОСААФ

31.10.2017|17:09
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В рамках региональной программы подготовки допризывной молодежи к службе в армии старшеклассникам прививали навыки владения оружием. Парней учили без промаха бить по мишени в тире пензенского отделения ДОСААФ России.

«Занятия по огневой подготовке, в которые входит стрельба из малокалиберной винтовки с расстояния 50 м (3 пробных, 10 зачетных выстрелов) и разборка-сборка АК-74», - рассказал заместитель директора Многофункционального молодежного центра Пензенской области Юрий Краснов.

Перед выходом на огневой рубеж - обязательный инструктаж. Стрельба производилась из положения лежа по команде «Огонь!». Большинство пуль достигли цели: сделали все, как учили.

«Прицелился, задержал дыхание на полувыдохе и плавно нажал серединой фаланги на спуск. Отстрелялся, я считаю, неплохо», - поделился учащийся иссинского лицея Александр Летавин.

До Нового года на таких занятиях побывают около пяти тысяч допризывников Пензенской области.

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