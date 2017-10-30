30.10.2017 | 15:41

Инспекторы регионального минлесхоза и сотрудники центра особо охраняемых природных территорий и акваторий за сутки выявили в Пензенской области семь нарушений охотничьего законодательства.

Все факты были зафиксированы в субботу, 28 октября. В угодьях Кузнецкого и Пензенского районов охотились на зайца без соответствующего разрешения, на территории Колышлейского пытались незаконно добыть барсука с помощью ягдтерьера.

В угодьях Городищенского района были выявлены нарушения, связанные с проведением коллективной охоты, а в Лунинском районе - случай незаконной добычи кабана.

Сотрудники Центра особо охраняемых природных территорий и акваторий Пензенской области зафиксировали еще два нарушения в Кузнецком районе: там мужчины охотились на кабана с применением патронов, снаряженных картечью.

«Нарушители будут привлечены к административной ответственности», - подчеркнули в пресс-службе регионального минлесхоза.