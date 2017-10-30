30.10.2017 | 14:22

Пензенский областной суд рассмотрел жалобу представителя ОАО «Земетчинский сахарный завод» на решение Каменского городского суда по делу о превышении допустимой нагрузки на ось транспортного средства.

14 апреля на 213-м километре трассы Тамбов – Пенза был проверен автомобиль МАЗ, который перевозил груз по товарно-транспортной накладной, выданной ОАО «Земетчинский сахарный завод». Оказалось, что допустимая нагрузка на оси транспортного средства была превышена (на вторую ось - на 49,75%, на третью – на 49,50%).

Постановлением инспектора Нижне-Волжского управления Ространснадзора завод был привлечен к административной ответственности и оштрафован на 250 000 рублей.

Предприятие обращалось в Каменский городской суд с жалобой на данное постановление, но она была оставлена без удовлетворения. Тогда завод подал жалобу в Пензенский областной суд.

Представитель предприятия отметил, что по договору между ОАО «Земетчинский сахарный завод» и ООО «Вектор» первое принимало от второго сахарную свеклу на переработку и поставляло сахар-песок со склада согласно поданным заявкам собственника.

В описанном случае завод по требованию ООО «Вектор» обязан был погрузить в МАЗ 40 тонн. Не сделав этого, он понес бы ответственность по возмещению всех убытков делового партнера.

Суд, изучив доводы представителя ОАО «Земетчинский сахарный завод», пришел к выводу, что первая инстанция обоснованно не приняла их во внимание. В этой связи решение Каменского суда было оставлено без изменения, а жалоба предприятия - без удовлетворения.