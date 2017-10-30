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Общество | В Бессоновском районе выявили место самовольного пользования недрами

30.10.2017|12:48
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Сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области выявили место самовольного пользования недрами в Бессоновском районе.

Участок находится с северной стороны бывшего карьера, расположенного в 850 метрах на юго-запад от деревни Александровки, с левой стороны по направлению к селу Васильевка.

«На исследуемом участке имелись свежие следы большегрузной техники, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности в 2017 году», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Информацию о данном нарушении направили в адрес главы района для установления контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами. Если нарушитель будет пойман, его привлекут к административной ответственности.

Источник — Фото с сайта минлесхоза Пензенской области
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Гость|30.10.2017 13:26|

Если нарушитель будет пойман... Если бы хотели поймать,поймали бы!

Гость|30.10.2017 14:15|

Бульдозер,погрузчик,камаз-такую технику только со спутника возможно обнаружить. Так хрен разглядишь. Уволить к чертям сотрудеиков мисельхоза за невыполнение прямыю обязанностей и за явный сговор с преступниками.

Имя: Гость
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