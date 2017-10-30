30.10.2017 | 12:48

Сотрудники Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области выявили место самовольного пользования недрами в Бессоновском районе.

Участок находится с северной стороны бывшего карьера, расположенного в 850 метрах на юго-запад от деревни Александровки, с левой стороны по направлению к селу Васильевка.

«На исследуемом участке имелись свежие следы большегрузной техники, свидетельствующие об осуществлении незаконной деятельности в 2017 году», - сообщили в пресс-службе регионального минлесхоза.

Информацию о данном нарушении направили в адрес главы района для установления контроля за выявленными местами самовольного пользования недрами. Если нарушитель будет пойман, его привлекут к административной ответственности.