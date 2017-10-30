30.10.2017 | 17:06

Клуб дзюдо и самбо «Строитель», расположенный на улице Вяземского, сменил свое название и облик, теперь он называется «Спарта». Но самое главное - силами бывших борцов сделан ремонт, которого здесь не было более 30 лет.

«Все это ободрали, все стены досконально. Обезвредили, сделали шпаклевку, после покраску. В течение трех месяцев делался этот замечательный ремонт, капитальный был ремонт проделан. Ребята это делали не просто так, чтобы отмазаться, а сделали эту работу с душой», - отметил директор клуба Николай Барашкин.

Теперь мальчишкам здесь заниматься комфортно: облезлые стены и рваные татами в прошлом. Это должно сказаться и на результатах тренировок.

«Я научился многим броскам, приемам, подсечкам, передним подножкам, задним, подхватам. Много чему я научился. В школе меня уважают, я отличник», - рассказал юный дзюдоист Артемий Плотников.

К открытию обновленного зала борьбы были приурочены совместная тренировка и товарищеские поединки самых маленьких дзюдоистов из Пензы, Бессоновки, Степановки, Чемодановки и Пазелок.