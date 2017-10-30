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Общество | 1 и 2 ноября салон подарков «Презенталь» дарит скидку 30%

30.10.2017|17:50
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1 и 2 ноября салон подарков «Презенталь» приглашает гостей и жителей Пензы на свой день рождения. В это время покупателям будет предоставляться праздничная 30-процентная скидка на весь ассортимент*.

В салоне можно приобрести созданные во Франции, Чехии, Японии, Германии и Китае фарфоровые сервизы, изделия из стекла самых причудливых форм и оттенков, а также традиционные наборы фужеров, рюмок и бокалов. Дополняют изысканную коллекцию штофы, вазы и салатники.

В салоне также представлен большой выбор неповторимых предметов для дизайна интерьера: разнообразные статуэтки, фигурки, картины, постеры и интерьерные вазы.

В «Презентале» можно найти подарок для родных и близких, друзей и коллег по работе, а также побаловать чем-нибудь себя и свою семью. В салоне представлен широкий ассортимент известных мировых брендов, таких как Emile Henry, Mathilde M, Ahura, Vittorio Sabadin, Zampiva, Forchito, Joseph Joseph и многих других.

«Уважаемые клиенты, в салоне «Презенталь» для своих близких, коллег и партнеров вы можете приобрести подарочные сертификаты номиналом 500, 1 000, 3 000, 5 000, 10 000, 15 000, 20 000 и 25 000 рублей. Детали уточняйте по телефону 23-22-20 или на кассе магазина», - сообщили представители салона.

Салон подарков «Презенталь» располагается на 1-м этаже ТЦ «Бакунинский» (г. Пенза, ул. Бакунина, 29).

* на бренд Emile Henry скидка составит 20%.

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