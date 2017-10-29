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Общество | Виктор Кувайцев поздравил работников транспорта с их праздником

29.10.2017|10:54
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В воскресенье, 29 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев направил работникам автомобильного и городского пассажирского транспорта поздравление с профессиональным праздником.

«Наша жизнь - непрерывное движение, и все мы связаны с транспортом. Вы управляете разными автомашинами, но всех вас объединяет дорога.

От вашего мастерства зависит надежность обслуживания пассажиров и своевременность осуществления перевозок. Ваша каждодневная напряженная работа требует высокой самоотдачи, ответственности и профессионализма. А преданность выбранному делу является залогом безопасности людей и сохранности доставляемых грузов.

Хочу выразить вам огромную благодарность за ваш самоотверженный и добросовестный труд, за большое стремление к повышению уровня комфорта проживания в городе», - говорится в тексте поздравления.

В заключение Виктор Кувайцев пожелал работникам отрасли крепкого здоровья и благополучия. «Пусть удача всегда сопровождает вас в пути и в жизни!» - добавил он.

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