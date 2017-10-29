Пензенское информационное агентство|18+|Воскресенье|29 окт 2017|21:38
rss PenzaInform в Twitter PenzaInform в FaceBook PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте Виджет яндекса
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+2oC
+4oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+1oC
+8oC
Завтра | Ливень |
  67.53  |  $  58.08
 

Общество | Открытый турнир памяти бойцов «Альфы» собрал в Пензе 237 самбистов

29.10.2017|16:38
Печать

237 спортсменов из 16 регионов страны приехали на открытый турнир памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников спецподразделения «Альфа». Соревнования по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 года рождения стали уже традиционными. Они проходят в Пензе в четвертый раз.

«Нужно чувство патриотизма привить каждому маленькому участнику. Чтобы дети понимали, что существуют боевые братья, солдаты-герои, которые погибли в Беслане, воевали в «Норд-Осте», - подчеркнул член оргкомитета турнира Александр Стяжков.

Дмитрий Черевков - почетный гость соревнований. Он кавалер ордена Мужества, участвовал в первой чеченской кампании, сейчас является президентом Московской федерации русского рукопашного боя.

«Самбо - это один из исконно русских видов, который объединяет множество направлений борьбы других наций. Он сам по себе интересен», - отметил Дмитрий Черевков.

«Я занимаюсь самбо четыре года, это дает мне ловкость, уверенность. Я чувствую, что меня никто не обидит», - поделилась спортсменка из Башкортостана Алия Мухаметьянова.

В каждой возрастной группе схватки проходят в 10 весовых категориях. Уже в следующем году статус турнира может измениться, и соревнования станут всероссийскими.

0
0
0
0
 
Имя: Гость
Комментарий:

Введите защитный код, указанный на картинке:

Примечание: Уважаемый Гость! Зарегистрируйтесь, и вы сможете в свои сообщения вставлять картинки, видео, смайлы, файлы и пр.
 
 
 
 
 
 
 
 

Новости по теме

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте:

Наш адрес: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: (841-2) 200-170.
Факс: (841-2) 200-114.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: (841-2) 200-155, 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!