29.10.2017 | 16:38

237 спортсменов из 16 регионов страны приехали на открытый турнир памяти погибших при исполнении служебного долга сотрудников спецподразделения «Альфа». Соревнования по самбо среди юношей и девушек 2003-2004 года рождения стали уже традиционными. Они проходят в Пензе в четвертый раз.

«Нужно чувство патриотизма привить каждому маленькому участнику. Чтобы дети понимали, что существуют боевые братья, солдаты-герои, которые погибли в Беслане, воевали в «Норд-Осте», - подчеркнул член оргкомитета турнира Александр Стяжков.

Дмитрий Черевков - почетный гость соревнований. Он кавалер ордена Мужества, участвовал в первой чеченской кампании, сейчас является президентом Московской федерации русского рукопашного боя.

«Самбо - это один из исконно русских видов, который объединяет множество направлений борьбы других наций. Он сам по себе интересен», - отметил Дмитрий Черевков.

«Я занимаюсь самбо четыре года, это дает мне ловкость, уверенность. Я чувствую, что меня никто не обидит», - поделилась спортсменка из Башкортостана Алия Мухаметьянова.

В каждой возрастной группе схватки проходят в 10 весовых категориях. Уже в следующем году статус турнира может измениться, и соревнования станут всероссийскими.