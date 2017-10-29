29.10.2017 | 10:16

29 октября, в последнее воскресенье второго осеннего месяца, когда празднуется День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил всем работникам отрасли поздравление с профессиональным праздником.

«Сегодня автомобильный транспорт по праву является одной из стратегических составляющих экономики России и неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Ваша четкая и надежная работа – важное условие динамичного развития социально-экономического потенциала Сурского края, укрепления его связей с другими регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья, залогом дальнейшего повышения качества жизни людей.

Спасибо вам за добросовестный труд, профессиональное мастерство и целеустремленность, неизменную верность избранному делу!

В этот торжественный день особые слова признательности выражаю славным ветеранам. Ваши достижения и успехи служат достойным примером для молодежи, вашей будущей смены», - говорится в тексте поздравления.

Губернатор пожелал всем транспортникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях и плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области.