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Общество | Иван Белозерцев поздравил пензенцев с Днем автомобилиста

29.10.2017|10:16
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29 октября, в последнее воскресенье второго осеннего месяца, когда празднуется День работника автомобильного и городского пассажирского транспорта, губернатор Пензенской области Иван Белозерцев направил всем работникам отрасли поздравление с профессиональным праздником.

«Сегодня автомобильный транспорт по праву является одной из стратегических составляющих экономики России и неотъемлемой частью жизни каждого из нас. Ваша четкая и надежная работа – важное условие динамичного развития социально-экономического потенциала Сурского края, укрепления его связей с другими регионами России, странами ближнего и дальнего зарубежья, залогом дальнейшего повышения качества жизни людей.

Спасибо вам за добросовестный труд, профессиональное мастерство и целеустремленность, неизменную верность избранному делу!

В этот торжественный день особые слова признательности выражаю славным ветеранам. Ваши достижения и успехи служат достойным примером для молодежи, вашей будущей смены», - говорится в тексте поздравления.

Губернатор пожелал всем транспортникам крепкого здоровья, благополучия, счастья, удачи во всех делах и начинаниях и плодотворной деятельности на благо России и Пензенской области.

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Гость|29.10.2017 10:30|

Спасибо за платон, за налоги транспортные, за высокую цену на топливо понятно что губернатор к этому отношения не имеет, но как представитель власти передайте в москву спасибо.

Имя: Гость
Комментарий:

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