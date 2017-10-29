29.10.2017 | 15:30

Несколько семей, прибывших в Пензу из Луганской и Донецкой областей, оказались в сложной ситуации. Из-за финансовых проблем крупной строительной организации люди рискуют остаться без крыши над головой.

Беженцы обращались в различные ведомства, среди которых и региональное управление МВД. Его руководитель Юрий Рузляев провел личный прием граждан.

«Мы проживали в этих квартирах по договору аренды. В нем сказано, что сумма, которую мы проплачиваем, идет в счет выкупа квартиры. В августе к нам постучались приставы и сказали: «Ребята, ваше имущество арестовано, «Пензастрой» - банкрот». Теперь мы там на птичьих правах», - рассказала о проблеме гражданка Украины Оксана Тахватулина.

Причем в такой ситуации оказались не только беженцы с Украины. В списках - 15 фамилий, и среди них священнослужители из Молдавии, которые воспитывают семерых детей. Еще три потенциально бездомных семьи - коренные жители России. У всех были заключены подобные договоры с застройщиком.

«Он не выполнил свои обязательства и отдал ваше имущество в залог во второй раз, хотя с вами заключен договор. Он не должен был отдавать это в залог. Давайте заявление, будем смотреть мошенническую схему.

У нас есть возбужденное уголовное дело по обманутым дольщикам, в его рамках мы оценим и эти действия. Там надо разбираться с застройщиком, я думаю, что это его вина», - подытожил Юрий Рузляев.