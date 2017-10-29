29.10.2017 | 16:04

В учебно-методическом центре дополнительного профессионального образования по ГО и ЧС организовали занятия для работников Олимпийского парка, чтобы научить их предотвращать возможные ЧП и в случае происшествий, угрожающих населению, действовать профессионально.

«Большинство чрезвычайных ситуаций происходит там, где большое скопление людей. Главная задача гражданской обороны - сохранение жизни людей, для этого мы существуем и работаем», - подчеркнул помощник начальника учебно-методического центра по ГО и ЧС Алексей Комолов.

Эти занятия организованы совместно с представителями регионального управления МЧС в рамках месячника гражданской обороны. Сотрудникам Олимпийского парка рассказали о действиях в случае возникновения задымлений, пожаров и других угроз на объектах с массовым пребыванием людей.

Специалисты продемонстрировали и как пользоваться средствами индивидуальной защиты и напомнили основные сигналы гражданской обороны.

«Сигнал «Внимание всем» подается с помощью электросирен, уличных громкоговорителей и средств массовой информации. Кроме того, есть сигналы «Воздушная тревога», «Радиационная опасность», «Угроза химического заражения», «Угроза катастрофического затопления», - рассказал зам. начальника управления гражданской защиты регионального ГУ МЧС России Раиль Тимирбулатов.

Такие занятия проводятся и с сотрудниками других учреждений, в которых возможно массовое скопление людей.