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Общество | Жители Зари с наступлением снегопадов могут остаться без дороги

28.10.2017|18:39
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С наступлением холодов по улицам Райской и Счастливой (между поселком Нефтяник и Зарей) проехать будет невозможно: когда выпадет снег, вместо дороги останется лишь направление.

«На «Ниве» кое-как проезжали, а я по их следам уже потихоньку пробивался к своему дому», - рассказал местный житель Александр Кербс.

«Вопрос тоже ставили и перед городской администрацией, и перед Октябрьской администрацией о том, чтобы включить дорогу в реестр очищаемых, так как зимой она не чистится. Приходилось чистить за свой счет. Это очень дорого», - отметила бывший председатель уличного комитета Светлана Ломовцева.

Еще несколько лет назад здесь было поле, участки на нем выделяли многодетным семьям. В 2015-м построили дорогу вместе с уличными освещением. Правда, столбы с фонарями пока больше для красоты: лампы ни разу не озаряли улицу.

«Вечерами мы, конечно, не выходим. Страшновато в общем-то здесь: не видно абсолютно ничего», - пожаловалась жительница Райской улицы Екатерина Ахмадалиева.

Вопрос об освещении и обслуживании дороги в зимнее время активисты поднимали не раз, летом были на приеме у главы администрации Пензы. Да и сам мэр в июле выезжал на место, смотрел, как осваивается территория. На официальном сайте сообщалось об этом под громким названием: «Поселок должен соответствовать всем градостроительным нормам».

«Обращались в департамент ЖКХ, просили, чтобы они взяли этот объект на содержание. Департамент написал в УМИ, что они готовы принять этот объект, но необходимо исправить документацию», - добавила Светлана Ломовцева.

А несоответствия, по словам бывшего председателя уличного комитета, следующие: изначально по проекту вместе с дорогой и освещением предусматривалось и строительство тротуара, но так как еще не все участки заселены и неизвестно, где будут въезды в дома, решили пожертвовать пешеходной зоной в пользу удлинения проезжей части.

Кстати, не на всех улицах есть асфальт.

«Свой дом вижу, но доехать не могу - мы в конце планеты всей. Мы еще не живем, строимся, хотим заселяться, но проблема с дорогами. У нас нет дороги, к сожалению, в самом конце, и пока нет газа», - рассказала жительница улицы Барышникова Дарья Волкова.

Семьи и рады бы сюда переехать, только боятся в зиму оказаться в темном и снежном плену.

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Гость|28.10.2017 19:28|

ЖИВУ ПО СОСЕДСТВУ

ВАШ ПРОЕКТ ИЗНАЧАЛЬНО НЕ ПОДРАЗУМЕВАЛ ВЫЕЗДА В ГОРОД.ВАС КАК БЫ ВЫВЕЗЛИ И ПОСТЕПЕННО ЗАБЫЛИ.ПРОЕКТ ДЕРЖИТ В ЖИЗНИ ВЫДЕЛЕННЫЕ ДЕНЬГИ ИЗ ФЕДЕРАЛОВ НА НЕСКОЛЬКО ДОМОВ.

Гость|28.10.2017 19:44|

А зачем надо было строить если дороги и газа нет ? Голова то вообще есть ?

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