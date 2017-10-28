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Общество | Ветераны комсомола провели круглый стол для учащихся школы № 7

28.10.2017|16:12
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Ветераны комсомола и сегодняшние школьники собрались за круглым столом в школе № 7 для того, чтобы вспомнить, как это было, и рассказать молодежи о роли ВЛКСМ в жизни советского человека. Если для современной молодежи комсомол - это что-то далекое и малопонятное, то для старшего поколения коммунистический союз молодежи - вся жизнь.

«Для меня это полная история нашей России. Мы вместе с этой историей воспитывались, воспитывали и росли, учились, трудились и сейчас продолжаем трудиться. Комсомол дал мне все», - поделилась ветеран комсомола Светлана Салова.

«По сути, это организация, которая позволяла молодым людям самореализоваться», - подчеркнула координатор областных мероприятий к 100-летию комсомола Екатерина Вдовина.

Напоминания о Всесоюзном ленинском коммунистическом союзе можно и сейчас встретить в Пензе, в частности на улице Кирова.

В следующем году будет отмечаться сотая годовщина с момента создания комсомола. Соответствующий план областных праздничных мероприятий был подписан 3 мая губернатором. Он включает в себя возрождение тимуровского движения, популяризацию волонтерства и чествование ветеранов.

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