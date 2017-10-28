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Общество | В ПГУ поздравили будущих таможенников

28.10.2017|17:28
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25 октября работники таможни всей страны отметили свой профессиональный праздник.

Эта нужная профессия появилась еще в далеком XVII веке: в 1649 году было принято Соборное уложение, первый систематизированный закон в истории России, в котором были разделы, касающиеся работы таможенных служб.

Сегодня, в век информационных технологий, к качеству работы таможенной службы предъявляются совершенно отличные от прошлого требования.

«То, что не сможет обработать машина, приходится делать нам. Задачи, которые ставит перед нами высшее руководство, все сложнее и сложнее. Это и пополнение федерального бюджета, и обеспечение экономической безопасности страны. И потом у нас есть определенная система контрольных показателей, которых мы должны достигать», - рассказал начальник Пензенского областного таможенного поста Алексей Байбак.

Но студентов такие трудности не пугают, они осознанно выбрали специальность «таможенное дело». Сейчас на ней в ПГУ учится более трехсот человек. Среди них третьекурсник Максим Горшков из Башмаковского района.

«В процессе обучения принимают участие работники таможни Пензенского таможенного поста. С практиками работать намного приятнее», - отметил студент.

В честь праздника лучших студентов за отличную учебу и участие в научной деятельности наградили дипломами, а первокурсникам в торжественной обстановке вручили зачетные книжки.

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