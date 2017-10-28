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Общество | В Пензенской области создан запас желудей для посадки дубрав

28.10.2017|10:18
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Лесоводы Пензенской области заготовили 2 300 кг семян лесных растений, из которых 2 100 кг - желуди. Их собирали в Ахунском, Белинском, Кададинском, Лопатинском и Мокшанском лесничествах.

«Дуб - дерево-долгожитель, оно плодоносит не каждый год. В средней полосе России собрать обильный урожай желудей удается раз в 4-6 лет», - пояснили в пресс-службе Министерства лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Пензенской области.

Семена дуба будут собирать до самого конца октября. Запас желудей поможет создать на землях лесного фонда устойчивые насаждения дубов с высокой продуктивностью.

Источник — фото Pixabay.com
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