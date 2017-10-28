28.10.2017 | 09:39

В пятницу, 27 октября, глава администрации Пензы Виктор Кувайцев провел выездное совещание, целью которого была проверка состояния улично-дорожной сети города.

Как доложил директор МУП «Пензадормост» Вячеслав Голохвастов, на дорогах и путепроводах круглосуточное дежурство несут 24 комбинированные машины, оборудованные щетками и отвалами. Дорожное покрытие и бордюрный камень защищает от повреждения специальная навесная прорезиненная техническая пластина. В случае образования наледи опасные участки будут обрабатываться противогололедными материалами.

Виктор Кувайцев, осмотрев одну из таких спецмашин, дежурившую на улице Карпинского, поручил держать на особом контроле состояние дорожного полотна в темное время суток.

«Хотя по прогнозам должна сохраниться плюсовая температура, необходимо отслеживать ситуацию, чтобы обеспечить максимально безопасное передвижение по дорогам, насколько это возможно в данной ситуации», - подчеркнул мэр.

«Комиссия проинспектировала наиболее опасные для передвижения улицы - Красную, Володарского, Лермонтова, Кирова, Карпинского, Аустрина, Гагарина и ряд других», - сообщает пресс-служба администрации Пензы.