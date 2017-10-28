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Общество | Пензенцы собрались на кладбищах в последнюю родительскую субботу года

28.10.2017|14:44
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Дмитриевская родительская суббота - последний в этом году день особого поминовения усопших, время живых собираться на кладбища на встречу с умершими близкими.

«Если бы Христос не воскрес, и наши родственники, значит, напрасна бы вера наша была, и напрасна церковь была, вообще существование напрасно было бы. Поэтому мы ходим, молимся и помогаем им своими молитвами»,- поделилась пензячка Татьяна Корпанева.

Традиция субботнего поминовения усопших перед днем памяти Дмитрия Солунского (по церковному календарю это 8 ноября) была установлена князем Дмитрием Донским после битвы на Куликовом поле в 1380 году.

«Я считаю, что вообще память о своих предках - это одна из самых главных заповедей, которые в жизни мы должны исполнять. Слава богу, что множество людей приходят для того, чтобы почтить память своих усопших», - отметил митрополит Пензенский и Нижнеломовский Серафим.

Если на Новозападном кладбище были сотни пензенцев, то желающих утром на Дмитриевскую отправиться на Восточное кладбище в Чемодановку, судя по наполняемости маршрутных такси, оказалось не так уж и много.

«Погода тоже влияет на это, и рановато еще. Может быть, ближе к обеду люди будут подтягиваться», - предположил водитель одного из автобусов Валерий.

Следующая родительская суббота будет уже в 2018 году, 10 февраля.

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Гость|28.10.2017 19:33|

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